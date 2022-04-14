Müteferrik ne demek, TDK'ya göre Müteferrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteferrik ne demek? Müteferrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteferrik kelimesi. Peki müteferrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteferrik nedir, müteferrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEFERRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteferrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müteferrik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteferrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayrılmış, dağınık

