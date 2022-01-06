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Müteferrika ne demek, TDK'ya göre Müteferrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müteferrika kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müteferrika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müteferrika nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müteferrika kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müteferrika ne demek, TDK'ya göre Müteferrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteferrika ne demek? Müteferrika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteferrika kelimesi. Peki müteferrika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteferrika nedir, müteferrika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTEFERRİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteferrika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müteferrika kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteferrika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük giderler için ayrılan para
- Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırıldıkları bölüm
- Padişah, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde çalışan kimse

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