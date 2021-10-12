Mütehayyil ne demek, TDK'ya göre Mütehayyil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehayyil ne demek? Mütehayyil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehayyil kelimesi. Peki mütehayyil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehayyil nedir, mütehayyil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEHAYYİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehayyil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütehayyil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehayyil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayale dalmış



MÜTEHAYYİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek'te.

