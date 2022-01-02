Mütenakıs ne demek, TDK'ya göre Mütenakıs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütenakıs ne demek? Mütenakıs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütenakıs kelimesi. Peki mütenakıs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütenakıs nedir, mütenakıs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTENAKIS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütenakıs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütenakıs kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütenakıs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azalan, eksilen

