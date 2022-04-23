Mütenakız ne demek, TDK'ya göre Mütenakız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütenakız ne demek? Mütenakız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütenakız kelimesi. Peki mütenakız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütenakız nedir, mütenakız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTENAKIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütenakız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütenakız kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütenakız kelimesi anlamı şu şekildedir:

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