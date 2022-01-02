Mütenekkiren ne demek, TDK'ya göre Mütenekkiren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütenekkiren ne demek? Mütenekkiren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütenekkiren kelimesi. Peki mütenekkiren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütenekkiren nedir, mütenekkiren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTENEKKİREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütenekkiren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütenekkiren kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütenekkiren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kılık değiştirerek, takma ad kullanarak, kendini tanıtmadan

