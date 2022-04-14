Müterakki ne demek, TDK'ya göre Müterakki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müterakki ne demek? Müterakki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müterakki kelimesi. Peki müterakki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müterakki nedir, müterakki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTERAKKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müterakki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müterakki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müterakki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İleri, ilerlemiş



MÜTERAKKİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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