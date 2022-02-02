Mütercimlik ne demek, TDK'ya göre Mütercimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütercimlik ne demek? Mütercimlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütercimlik kelimesi. Peki mütercimlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütercimlik nedir, mütercimlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTERCİMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütercimlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mütercimlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çevirmenlik

