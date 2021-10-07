Müteşekkirlik ne demek, TDK'ya göre Müteşekkirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteşekkirlik ne demek? Müteşekkirlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteşekkirlik kelimesi. Peki müteşekkirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteşekkirlik nedir, müteşekkirlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Müteşekkirlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Müteşekkirlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜTEŞEKKİRLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteşekkirlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müteşekkirlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müteşekkir olma durumu

