Müteselsilen ne demek, TDK'ya göre Müteselsilen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteselsilen ne demek? Müteselsilen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteselsilen kelimesi. Peki müteselsilen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteselsilen nedir, müteselsilen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTESELSİLEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteselsilen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müteselsilen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteselsilen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zincirleme olarak

