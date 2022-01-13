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Müteyakkız ne demek, TDK'ya göre Müteyakkız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müteyakkız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müteyakkız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müteyakkız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müteyakkız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müteyakkız ne demek, TDK'ya göre Müteyakkız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteyakkız ne demek? Müteyakkız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteyakkız kelimesi. Peki müteyakkız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteyakkız nedir, müteyakkız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTEYAKKIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteyakkız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müteyakkız kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteyakkız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyanık, tetikte, sak (I)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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