Mutfak Akademisi öğrencilerinden Türk Mutfağı Haftası'na özel etkinlik

21-27 Mayıs Türk mutfağı Haftası kapsamında Tuzla'da düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi'nde Geleneksel Türk Mutfağı, pastacılık ve aşçılık eğitimlerini öğrenciler etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yapılan yemekler Anne Çocuk Merkezi'nde annelere ikram edildi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da etkinlikte kursiyerlere ve katılımcılara teşekkür etti.

YAPILAN YEMEKLER AÇEV ANNELERİNE İKRAM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs haftası, Türk mutfak kültürü ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlar aracılığıyla daha etkin bir şekilde tanıtılmak, uluslararası düzeyde yer edinebilmek ve israftan kaçınabilmek amacıyla ‘Türk Mutfağı Haftası’ olarak ilan edildi. Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi'nde Türk mutfağı, pastacılık ve aşçılık eğitimi alan kursiyerler de, Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden olan mantı yemeğini pişirdiler. Pişirilen yemekler daha sonra Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’ne giden annelere ikram edildi.