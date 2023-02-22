Mutiu Adeolu Ogundimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutiu Adeolu Ogundimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutiu Adeolu Ogundimu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mutiu Adeolu Ogundimu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mutiu Adeolu Ogundimu 15 Nisan 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mutiu Adeolu Ogundimu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E-miyakey Sports & TML yapmaktadır. Mutiu Adeolu Ogundimu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mutiu Adeolu Ogundimu'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mutiu Adeolu Ogundimu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mutiu Adeolu Ogundimu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
30 Ağustos 2021 yılında Rivers United
9 Ekim 2022 yılında Wikki Tourists
Mutiu Adeolu Ogundimu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mutiu Adeolu Ogundimu şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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