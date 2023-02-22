Mutiu Dauda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutiu Dauda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mutiu Dauda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mutiu Dauda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.