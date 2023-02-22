Mutiu Dauda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutiu Dauda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutiu Dauda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mutiu Dauda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mutiu Dauda 9 Ağustos 2004 tarihinde Ede şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mutiu Akinola Dauda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mutiu Dauda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutiu Dauda, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Mutiu Dauda'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mutiu Dauda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mutiu Dauda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mutiu Dauda şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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