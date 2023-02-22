Mutiu İsiaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutiu İsiaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mutiu İsiaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mutiu İsiaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.