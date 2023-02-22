Mutiu İsiaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutiu İsiaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutiu İsiaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mutiu İsiaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mutiu İsiaka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mutiu İsiaka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutiu İsiaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mutiu İsiaka'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mutiu İsiaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mutiu İsiaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mutiu İsiaka şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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