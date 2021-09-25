Muttarit ne demek, TDK'ya göre Muttarit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muttarit ne demek? Muttarit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muttarit kelimesi. Peki muttarit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muttarit nedir, muttarit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muttarit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muttarit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUTTARİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muttarit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muttarit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muttarit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekdüze

