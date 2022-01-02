Muvacehesinde ne demek, TDK'ya göre Muvacehesinde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvacehesinde ne demek? Muvacehesinde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvacehesinde kelimesi. Peki muvacehesinde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvacehesinde nedir, muvacehesinde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUVACEHESİNDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvacehesinde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muvacehesinde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir durum karşısında

