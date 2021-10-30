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Müvekkil ne demek, TDK'ya göre Müvekkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müvekkil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müvekkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müvekkil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müvekkil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müvekkil ne demek, TDK'ya göre Müvekkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müvekkil ne demek? Müvekkil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müvekkil kelimesi. Peki müvekkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müvekkil nedir, müvekkil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜVEKKİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müvekkil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müvekkil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müvekkil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birini kendine vekil olarak seçen erkek

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