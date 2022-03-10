Muylu Yatağı ne demek, TDK'ya göre Muylu Yatağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muylu yatağı ne demek? Muylu yatağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muylu yatağı kelimesi. Peki muylu yatağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muylu yatağı nedir, muylu yatağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUYLU YATAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muylu yatağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muylu yatağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Top kundağının yanlarında bulunan, silah muylularının geçmesi için açılmış delikli bölüm

