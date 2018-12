Muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz kabuğu dişleri beyazlatır mı?

Çoğumuzun yedikten sonra çöp olarak gördüğü muz kabuğunun zannedilenin aksine insan sağlığına birçok faydası vardır. Muzun kabuğu da içi kadar besleyicidir. Muz kabuğunun içerisinde fazla miktarda demir, potasyum, B vitaminleri, C ve K vitaminleri içerir. Ayrıca muz kabukları, antioksidan, antifungal, antibakteriyel ve enzimatik özelliklerle doludur. Tropikal bir meyve olan muzun anavatanı, Çin, Hindistan ve Avustralya’dır. Muz kabukları, Hindistan gibi bazı ülkelerdeki insanların yıllarca bir çok hastalığa çare olarak kullandıkları meyvedir.Peki muz kabuğunun faydaları nelerdir? Dişleri beyazlatır mı?

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Kilo vermede yardımcı

Business Insider'a göre muz kabuğu günlük B6 vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini karşılar.

B6 vitamini yemeğin enerjiye dönüşmesini sağlar.

Bu sayede yediğiniz yemekler enerjiye dönüşür ve kilo vermenize yardımcı olur.

Göz sağlığını korur

Göz sağlığı faydası için akla gelen ilk besin kuşkusuz havuçtur.

Muz kabuğu da havuç gibi A vitamini açısından zengin bir besindir.

A vitamininin yanı sıra muz kabuğu ayrıca lütein açısından da zengindir.

Bu özelliği ile muz kabuğu yemek sarı nokta hastalığı ve karatakt gibi göz hastalıklarına karşı gözleri korur.

Kalp dostudur

Kalp sağlığı için zengin potasyum içeren muzun kabukları da aynı işlevi görür.

Potasyum kalp krizine karşı koruyucu etkiye sahiptir, kalp atış ritmini, elektrolit ve sıvı dengesini düzenler.

Tam bir mutluluk kaynağı

Muz ve muz kabuğu mutluluğu artıran bir çeşit amino asit olan triptofan açısından zengindir.

Muz kabukları ayrıca bol miktarda serotonin içerir.

Dişleri beyazlatır

Potasyum, magnezyum ve manganez oldukça zengin olan muz kabuğu dişleri beyazlatmada ve diş lekelerinin temizlenmesinde önemli rol oynar.

Bol miktarda anitoksidan içerir

Sağlıklı bir beslenmenin temelini oluşturan öğelerden birisi olan antioksidan kansere sebep olan serbest radikaller ile mücadeleye yardımcı olur.

Beslenme alışkanlığınıza daha çok antioksidan eklemek istiyorsanız muz kabuğunu mutlaka tercih etmelisiniz.

MUZ KABUĞU DİŞLERİ BEYAZLATIR MI?

Muz kabuğu, içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde sarı lekeleri azaltarak dişlerinizi beyazlatır ve inci gibi görünmesini sağlar. Muz, bir çok vitamin ve minerali içeriğinde barındırdığı gibi aynı zamanda da içerisinde kimyasal madde barındırmadığı için dişleriniz beyazlarken güçlendiğini de göreceksiniz.

Kullanımı;

Muzu soyup, bir parça kopararak 3 dakika dişlerinizi fırçalar gibi sürtün. Bu şekilde muzun içerisinde bulunan vitaminler dişlerinizin zaman geçtikçe beyazlamasını sağlayacaktır.

Muz ile diş beyazlatma işlemini günde bir defa uygulamanız yeterli olacaktır. Günde iki defa uygulamak istediğiniz sonucu hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Dişlerinizin üzerindeki lekeler kaybolana kadar devam etmelisiniz ve zamanla lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bir süre sonra sağlıklı beyaz gülüşlere kavuşacaksınız.

AYNI ZAMANDA SİVİLCELERİ DE GİDERİR

Muz kabukları sivilce ve akne tedavisinde mükemmeldir. Muz kabuğu, cilt gözeneklerinden toksinleri uzaklaştırmak için doğal bir sökücü madde olarak çalışır ve bu da akneleri tedavi eder ve azaltır. Antioksidan gücü aynı zamanda akneye neden olan mikroplarla savaşmaya da yardımcı olur. Ayrıca, kabuğundaki anti-inflamatuar (iltihap önleyici) özellik, ciltteki iltihaplardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Kullanımı;

Cildinizi soğuk su ile yıkayın, sonra temiz bir havlu ile kurutun. Akne ve sivilceli bölgelere 5 dakika boyunca bir muz kabuğunun iç tarafı ile masaj yapın. Cildin kabuktaki besin maddelerini emmesi için 20 dakika bekleyin, sonra soğuk su ile durulayın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

Alternatif olarak, muz kabuğunun içine biraz zerdeçal tozu yedirin. Akne ve sivilceli bölgelere muz kabuğunun iç kısmını 5 dakika boyunca hafifçe ovarak sürün, 15 dakika boyunca bekletin. Ilık su ile durulayın. Her gün iki kez tekrarlayın.

CİLT LEKELERİ VE KIRIŞIKLARI AZALTIR

Muz kabukları, cilt lekelerinin tedavisinde de işe yaramaktadır. A, B, C ve E vitaminleri cildiniz için faydalıdır ve lekeleri tedavi etmeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek antioksidan içeriği sayesinde, siyah noktaları azaltmaya yardımcı olur.

Kullanımı;

5 – 10 dakika boyunca cildinize bir muz kabuğunun iç tarafını hafifçe sürün. Cildinizde kalan kabuk parçaları en az 20 dakika boyunca beklesin. Lekeler ve siyah noktalardan kurtulana kadar günde 2 veya 3 defa tekrar edin.

Ciltte oluşan kırışıklıkları azaltır;

Muz kabukları yüzünüzdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları da azaltabilir. Kabuk cildi sıkılaştırır ve canlandırır. Muz kabuğu, yaşlanma belirtilerini geciktiren bir antioksidan olan lutein içerir. Ayrıca, cildinize parlaklık ve güzellik kazandırır.

Kullanımı;

Yüzünüze muz kabuğunun içini sürün ve 20-30 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Bunu günde bir kez yapın.

Et benlerini yok eder;

Muz kabuğu et benlerinin çözülmesine yardımcı enzimler taşır.

Kullanımı;

Et beninin üzerini kapatacak şekilde muz kabuğundan bir parça kesin. Kabuğun iç kısmını et beninin üzerine yerleştirin ve bir bantla sabitleyin. Bir gece bırakın. Ertesi sabah bant ve muz kabuğunu çıkarın ve cildinizi durulayın. Et benleri kaybolana kadar bunu her gün yapın.