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Müzahrefat ne demek, TDK'ya göre Müzahrefat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müzahrefat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müzahrefat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müzahrefat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müzahrefat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müzahrefat ne demek, TDK'ya göre Müzahrefat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzahrefat ne demek? Müzahrefat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzahrefat kelimesi. Peki müzahrefat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzahrefat nedir, müzahrefat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Müzahrefat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Müzahrefat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MÜZAHREFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzahrefat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müzahrefat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müzahrefat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süprüntüler, pislikler
- Yalanlar, saptırmalar

MÜZAHREFAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İster misin, yaranın üstüne türlü müzahrefat yapıştırsınlar?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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