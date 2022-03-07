Müzayede ne demek, TDK'ya göre Müzayede kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzayede ne demek? Müzayede TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzayede kelimesi. Peki müzayede ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzayede nedir, müzayede kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZAYEDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzayede kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müzayede kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müzayede kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık artırma



MÜZAYEDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sanırım onu yurt dışında bulunduğu sırada bir müzayededen almış.

