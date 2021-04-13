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  3. Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta pandemiyle mücadele kapsamında kütüphane ve müzeler dezenfekte edildi.

Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde Büyükşehir'e bağlı 25 kütüphanede ve 5 müzede dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte çalışmalar, vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarıyla birlikte Covid-19 bulaş seyrinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

Müze ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi

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