Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta usta sanatçı Müzeyyen Senar'ın şarkıları söylenecek. Bunun üzerine Müzeyyen Senar'ın hayatını, ölüm nedenini ve şarkılarını aratılmaya başlandı. Peki Müzeyyen Senar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Şarkıları neler? Sorularının cevabına haberimizde yer verdik...

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? ŞARKILARI NELER?

Türk Sanat Müziğinin usta ismi, "Cumhuriyetin Divası" olarak da anılan Müzeyyen Senar,16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Müzeyyen Senar'ın küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilmektedir. Müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Devrin önemli üstatları da ona dersler verdi, zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra, kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı oldu. Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programla geniş kitlelere adını duyurdu. Dinleyicileri arasında 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzâde de bulunuyordu ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar, sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne aldı.

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söyledi. 1936-1938 yılları arasında 5 kez Atatürk'ün huzurunda konserler veren isim, ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi. Daha sonra Bursa'da Çelik Palas Oteli'nde konser veren Müzeyyen Senar, 1937 yılında Mudanya'da Ege Vapuru'nda Cumhuriyet Balosu'nda konser verdi. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürdü. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklana Senar, 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezinde Nisan ayı başına kadar tedavi gördü. Tedavi neticesinde kısmen de olsa durumu iyiye gitti. 24 Şubat 2008'de kızı Feraye, annesi Müzeyyen Senar'ın sesini kaybettiğini açıkladı. 22 Temmuz 2008'de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07:30'da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında hayatını kaybetti. Müzeyyen Senar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Müzeyyen Senar'ın Albümleri

1970 – Son Veda

1976 – Gelse O Şuh Meclise

1978 – Çilingir Sofrası 1978

1979 – Şarap Gibi

1979 – Güller Arasında

1983 – Gelse O Şuh Meclise 2

1986 – Bilmem ki Sefa

1988 – Yine Bir Sızı Var İçimde

1988 – Ayrıldı Gönül

1988 – Söyleyin Güneşe

1989 – Çilingir Sofrası 1989

1990 – Çilingir Sofrası 1990

1990 – Günay Sanat Geceleri

1991 – Nostalji

1991 – Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet

1995 – Meşk

1995 – Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

1998 – Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel

2001- En Son Okuduklarım

2001 – Gül Yüzlülerin Şevkine Gel

2004 – Bir Bahar Akşamı

2004 – Efsane Sesler Arşiv Serisi

2006 - Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

2006 – Son Aşkımı Canlandıran

2006 – Müzeyyen Senar Odeon Yılları

2007 – Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

2008 – Odeon Yılları 2

2008 – İkinci Dubleden Sonra