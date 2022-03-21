Müziç ne demek, TDK'ya göre Müziç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müziç ne demek? Müziç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müziç kelimesi. Peki müziç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müziç nedir, müziç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müziç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müziç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müziç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bunaltıcı, tedirgin edici



MÜZİÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kaşlarını çattı, yüzünde müziç bir sıkıntının derin çizgileri gözüküyordu.

