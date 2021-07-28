Müzik dünyası sarsıldı! Metal grubu Slipknot'un eski bateristinden üzen haber! Joey Jordison hayatını kaybetti!

ABD’li müzisyen Joey Jordison’dan gelen haberle müzik dünyası sarsıldı. 46 yaşındaki Jordison’un hayatını kaybettiği açıklandı.

UYKUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklama ailesi tarafından yapılırken ölüm sebebine ilişkin detay verilmedi. Yapılan açıklamada, “Üretken bir davulcu, müzisyen ve sanatçı olan Joey Jordison’un uykusunda hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Joey’nin ölümü kalbimizi bomboş bıraktı. Joey’i tanıyanlar onun zekasını, kişiliğini, kocaman kalbini ve ailesi ile müziğe olan sevgisini bilirdi” ifadeleri kullanıldı.

Iowa'da doğan Jordison, pek çok yerel grupla çalışmalar yürüttü. 1995'te Slipknot’a katılmasıyla beraber ‘ Mate. Kill. Feed. Repeat’ isimli ilk kayıtlarını yayınladılar. 1999’da ilk albümlerini çıkardıklarında grup üyelerinin sayısı 9’a yükseldi.

AYRILMADI, KOVULDU İDDİASI

Jordison, Slipknot’la 2004’te Vol 3: (The Subliminal Verses) ve 2008’de All Hope Is Gone olmak üzere iki albüm daha yaparak 2005 yılında grupla birlikte Grammy kazandı. 2013’te gruptan kişisel sebeplerle ayrıldığı açıklanan Jordison, 2014 ortaya attığı iddiada kendi isteğiyle ayrılmadığını kovulduğunu öne sürmüştü.