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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Şarkıcı Ferhat Tunç, Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tunç, açıklamasında "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tolga Sağ da "Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun" ifadelerine yer verdi.

HASAN SALTIK KİMDİR? 

Hasan Saltık, az bilinen kültürleri ve müzik türlerini bir arşiv halinde toplayıp müzik piyasasında bu birikime bir pazar oluşturmak amacıyla kurulan Kalan Müzik'in sahibidir.

Hasan Saltık hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hasan Saltık kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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