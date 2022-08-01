"Müzik ruhun gıdasıdır" diyenlere üzen haber! Spotify, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı!

Müzik severle üzen haber bugün geldi. Spotify, Türkiye’deki abonelik fiyatlarını güncelleyerek zam yapma kararı aldı. Alınan zam kararı sonrasında daha önce aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL‘ye yükseltildi.

SPOTIFY'DAN ÜYELERİNE ZAM MESAJI

Daha önce 29.99 TL olan aylık aile paketi 34.99 TL‘ye çıkartıldı. Öğrenci paketi ise 8.99 TL’den 10.49 TL‘ye çıkarıldı. Spotify konuya ilişkin üyelerine açıklama yaptı.

Firmanın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz. Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak."