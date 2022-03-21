Müzikolog ne demek, TDK'ya göre Müzikolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzikolog ne demek? Müzikolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzikolog kelimesi. Peki müzikolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzikolog nedir, müzikolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZİKOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzikolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müzikolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre müzikolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müzik bilimci

