Müzikoloji ne demek, TDK'ya göre Müzikoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzikoloji ne demek? Müzikoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzikoloji kelimesi. Peki müzikoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzikoloji nedir, müzikoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZİKOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzikoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müzikoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre müzikoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müzik bilimi

