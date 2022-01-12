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Muzip ne demek, TDK'ya göre Muzip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muzip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muzip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muzip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muzip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muzip ne demek, TDK'ya göre Muzip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzip ne demek? Muzip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzip kelimesi. Peki muzip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzip nedir, muzip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUZİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muzip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muzip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takılgan

MUZİP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiç de yaramaz ve muzip bir çocuk olamamakla beraber ona kötü oyunlar oynamaktan çekinmemişimdir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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