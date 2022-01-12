Muzip ne demek, TDK'ya göre Muzip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzip ne demek? Muzip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzip kelimesi. Peki muzip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzip nedir, muzip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUZİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muzip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muzip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takılgan



MUZİP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiç de yaramaz ve muzip bir çocuk olamamakla beraber ona kötü oyunlar oynamaktan çekinmemişimdir.

