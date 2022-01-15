Muzipçe ne demek, TDK'ya göre Muzipçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzipçe ne demek? Muzipçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzipçe kelimesi. Peki muzipçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzipçe nedir, muzipçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUZİPÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzipçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muzipçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muzibe yakışır biçimde, muzip gibi



MUZİPÇE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Saçları kesilince kafası daha da küçük görünen çocuğa, ortak bir sırrı paylaşıyorlarmış gibi muzipçe göz kırptı.

