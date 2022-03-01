Muzır Yayın ne demek, TDK'ya göre Muzır Yayın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muzır yayın ne demek? Muzır yayın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muzır yayın kelimesi. Peki muzır yayın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muzır yayın nedir, muzır yayın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUZIR YAYIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muzır yayın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muzır yayın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pedagojik açıdan belli bir yaş altındaki çocuklara zararlı olan kitap, gazete, dergi vb. yayın

