Müzisyen Evrim Ateşler'den muhteşem davranış, son şarkısının telif gelirlerini kanser hastası çocuklara bağışladı

İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, taktir edilecek bir davranışta bulunarak her kesimin taktirini kazandı. Ateşler, bugün müzik severlerle buluşan son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışladı.

YAYINLAMA
Google News
Müzisyen Evrim Ateşler'den muhteşem davranış, son şarkısının telif gelirlerini kanser hastası çocuklara bağışladı

İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, bugün müzik severlerle buluşan son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışladı.

İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocukları yeniden hayata bağışlayacak pek çok eser ve projesiyle öne çıkan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) bu kez farklı bir bağışla gündeme geldi. İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, bugün müzik severlerle buluşan son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını KİTVAK'a bağışladı.

"İZMİR'DE ONKOLOJİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARI YENİDEN HAYATA BAĞIŞLAYACAK"

Müzisyen Evrim Ateşler, İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İzmirli girişimci Huriye Erman Öztin'in şiirine yazdığı "Kısmet" adlı besteyi Merve Cesur ile seslendirdiklerini açıkladı.

Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi aracılığıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan eserin ses mühendisliği işlemlerinin de Mehmet Ali Özbekli tarafından tamamlandığını kaydeden Ateşler, kutsal bir hedef için hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

ates.jpg

"BU BİZİM İÇİN DE BİR İLK KİTVAK'IN BİR İLKİ OLMAK İÇİN DE BİR İLK"

Ateşler, ilk kez böyle bir şey yaşadığını ve mümkün olduğunca şarkının maliyetini aza indirip daha fazla bağış toplayabilmesi için çabaladıklarını dile getirerek, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim yaklaşık 30 yıldır bu işlerin içerisindeyim ve ben de bir ilki yaşıyorum. Bu bizim için de bir ilk KİTVAK'ın bir ilki olmak için de bir ilk. Dolayısıyla bu hadisenin biz de ortaya çıkardığı duygusal yoğunluk çok büyük ve çok onurlu, onun için bize şans verdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR MUAZZAM BİR PROJENİN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Söz yazarı Huriye Erman Öztin de eşine yazdığı şiirin, hasta çocukları iyileştirecek bir şarkıya dönüştüğü için çok mutlu olduğunu söylerken, "Böyle bir muazzam bir projenin içinde olduğu için çok mutlu ve çok müteşekkirim" dedi.

"ESER TELİF HAKKI GİBİ BİR BAĞIŞI İLK KEZ ALIYORUZ. BU DA BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren de çeyrek asrı aşkın bir süredir hasta çocuklara hizmet eden vakıf olan KİTVAK'ın bütün çalışmalarını bağışlarla sürdüğünü dile getirerek, "Biz her zaman söze başlarken ve bitirirken sevgiyle deriz. Yaptığımız hizmetlerin sevgiyle olmasını isteriz. Bizim için her bağış çok önemli. Fakat eser telif hakkı gibi bir bağışı ilk kez alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Öte yandan, toplantının sonunda eser kullanım hakkına ilişkin protokol imzalandı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!
Ucuz araba arayanlara müjde! 25 bin TL nakiti olan Renault Clio sahibi olacak!
Bayramda kurban kesecek olanlar dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu: Ceplerden en az bu kadar para çıkacak
Bayramda kurban kesecek olanlar dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu: Ceplerden en az bu kadar para çıkacak
Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!
Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!
Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok
Bankada memur olmak isteyene fırsat! İş Bankası bu şartlarla memur alımı yapacak! KPSS yok
Son Haberler
Mikhail Gashchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gashchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikhail Gashchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Gashchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Muhain Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhain Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Muhain Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhain Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Sobocinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sobocinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Sobocinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sobocinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bu ay tek kuruş fatura ödemek yok! Tarih belli oldu: Faturanızdaki bu detayı hemen kontrol edin
Bu ay tek kuruş fatura ödemek yok! Tarih belli oldu: Faturanızdaki bu detayı hemen kontrol edin
Mayıs ayı bu burçların ayı olacak! 3 burç resmen para basacak
Mayıs ayı bu burçların ayı olacak! 3 burç resmen para basacak
Çok Okunanlar
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zonguldak Valiliği, Sosyal proje kapsamındaki Tarihi Üzülmez Kültür Vadisi’nde incelemeler yaptı
Zonguldak Valiliği, Sosyal proje kapsamındaki Tarihi Üzülmez Kültür Vadisi’nde incelemeler yaptı
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz