Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme! Sanıklar için istenen ceza belli oldu!

Ankara’da Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianamede 5 şüpheli için istenen ceza belli oldu.

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Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme! Sanıklar için istenen ceza belli oldu!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında istek parça yüzünden çıkan tartışmada mekanda şarkı söyleyen müzisyen Onur Şener öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından cinayeti işleyen kişiler hakkında istenen cezanın detayları belli oldu.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme! Sanıklar için istenen ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, şüpheliler İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Gece 01.00'da programı sona eren müzisyen Onur Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada şüphelilerden İlker Karakaş, sahneye gelerek istek parçası sebebiyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence mekanındaki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine şüpheli İlker Karakaş ve diğer şüpheliler bardaklarıyla mekandan dışarı çıktı. Bir süre sonra mekandan çıkan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden İlker Karakaş'ın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin ifadelerine yansıdı. Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi. Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde şüphelilerden bazılarının doku izleri tespit edildi.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme! Sanıklar için istenen ceza belli oldu!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu şüpheliler bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile tutuksuz şüpheliler Jale E. ve Gözde G. "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

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