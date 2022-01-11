Müzmin Bekâr ne demek, TDK'ya göre Müzmin Bekâr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzmin bekâr ne demek? Müzmin bekâr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müzmin bekâr kelimesi. Peki müzmin bekâr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müzmin bekâr nedir, müzmin bekâr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜZMİN BEKÂR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müzmin bekâr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müzmin bekâr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evlilik çağını geçmiş olup da henüz evlenmemiş olan kimse

- Evlenmeyi düşünmeyen kimse

