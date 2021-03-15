Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?
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Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.
Myanmar (Burma)'nın Başkenti?
“Naypyidaw” şehri Myanmar (Burma)'nın başkentidir.
Myanmar (Burma)'nın Para Birimi Nedir?
“Kyat” Myanmar (Burma)'nın para birimidir.
Myanmar (Burma)'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Myanmar (Burma)'nın telefon alan kodu : + 95
Myanmar (Burma)'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Myanmar
Myanmar (Burma)'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Naypyidaw
Myanmar (Burma)'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Myanmar
Myanmar (Burma)'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Naypyidaw
Myanmar (Burma)'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Naypyidaw
Myanmar (Burma)'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Myanma
Myanmar (Burma)'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Birmanca