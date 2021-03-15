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Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar (Burma)'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Myanmar (Burma)'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Myanmar (Burma) hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.

Myanmar (Burma)'nın Başkenti?

“Naypyidaw” şehri Myanmar (Burma)'nın başkentidir.

Myanmar (Burma)'nın Para Birimi Nedir?

“Kyat” Myanmar (Burma)'nın para birimidir.

Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar (Burma)'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Myanmar (Burma)'nın telefon alan kodu : + 95

Myanmar (Burma)'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Myanmar

Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar (Burma)'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Naypyidaw

Myanmar (Burma)'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Myanmar

Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar (Burma)'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Naypyidaw

Myanmar (Burma)'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Naypyidaw

Myanmar (Burma)'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Myanma

Myanmar (Burma)'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Birmanca

Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

Myanmar (Burma)'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Myanmar (Burma)'nın Bayrağı Nasıldır?

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