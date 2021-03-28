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  3. Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınama

Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadıklarını belirterek, ''Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz” dedi.

Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınama

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan göstericiler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Protestolarda can kayıplarının 100'ü aştığı bildirildi.

Türkiye'den de Myanmar'da sivillere uygulanan şiddete tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar’da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınama

Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz” denildi.

Myanmar'da ölümler devam ediyor! Dışişleri Bakanlığından kınama

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