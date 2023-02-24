Mykhaylo Ryashko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Ryashko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Ryashko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Ryashko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Ryashko 11 Mayıs 1996 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ряшко Михайло Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Ryashko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Mykhaylo Ryashko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Ryashko'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Ryashko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Ryashko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Ryashko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Ryashko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Balmazújváros

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

2 Temmuz 2016 yılında Illichivets

16 Şubat 2017 yılında Kisvárda

2 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2020 yılında Dorog

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Mykhaylo Ryashko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Ryashko şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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