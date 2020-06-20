Fenerbahçe'te transfer olacağı yönünde iddialar olan Çaykur Rizesporlu futbolcu Mykola Morozyuk söylentilere yanıt verdi. Morozyuk iddilara yönelik soru karşısında şu cevabı verdi: "Evet, hedeflerimiz var. Teklif gelirse neden olmasın ama bunu zaman gösterecektir. Şu anda bir şey hakkında konuşmanın anlamı yok"

Ukrayna basınında verdiği röportajda Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Morozyuk, sezon sonunda teklif gelmesi halinde sarı lacivertlilerde oynamak istediğini söyledi.

"NEDEN OLMASIN!"

Fenerbahçe'ye transfer olacağım yönündeki haberler şu anda söylenti aşamasında. Tabi her şey mümkün ama özellikle şu an için yorum yapamam. Fenerbahçe'den teklif gelirse cevabınız ne olur sorusuna yanıt veren Morozyuk, "Evet, hedeflerimiz var. Teklif gelirse neden olmasın ama bunu zaman gösterecektir. Şu anda bir şey hakkında konuşmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Morozyuk bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla ligde 21 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Sağ bek mevkinde görev yapan Ukraynalı futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol attı.