Mykyta Peterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Peterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Peterman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Peterman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Peterman 12 Haziran 1999 tarihinde Berdyansk, Zaporizhya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Петерман Микита Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Peterman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mykyta Peterman'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Peterman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Peterman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykyta Peterman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Peterman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2016 yılında Illichivets II

1 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

4 Nisan 2022 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2022 yılında FK Mariupol

31 Ağustos 2022 yılında KF Laçi

Mykyta Peterman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Peterman şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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