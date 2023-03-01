Myles Kenlock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Kenlock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myles Kenlock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myles Kenlock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myles Kenlock 26 Kasım 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Myles Lewis George-Kenlock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myles Kenlock Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Myles Kenlock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Myles Kenlock'nin AFC Barrow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Myles Kenlock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myles Kenlock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myles Kenlock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myles Kenlock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ipswich

20 Ocak 2022 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2022 yılında Ipswich

4 Ağustos 2022 yılında Barrow

Myles Kenlock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myles Kenlock şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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