Myles Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myles Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myles Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Myles Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Myles Roberts 9 Aralık 2001 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Myles Roberts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Myles Roberts'nin Welling United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Myles Roberts Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/MylesRoberts_
Myles Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Myles Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Reading U18
28 Ocak 2020 yılında Watford U23
21 Eylül 2020 yılında Wingate FC
14 Ekim 2020 yılında Watford U23
21 Temmuz 2021 yılında Concord Rangers
31 Mayıs 2022 yılında Watford U23
8 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.
31 Mayıs 2023 yılında Watford U21
Myles Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Myles Roberts şuan Welling United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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