Mzwanele Mahashe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mzwanele Mahashe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mzwanele Mahashe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mzwanele Mahashe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mzwanele Mahashe 21 Nisan 1988 tarihinde East London, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mzwanele Mahashe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mzwanele Mahashe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mzwanele Mahashe'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mzwanele Mahashe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mzwanele Mahashe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mzwanele Mahashe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mzwanele Mahashe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bush Bucks FC

1 Temmuz 2010 yılında Bidvest Wits FC

1 Ağustos 2011 yılında Black Aces

8 Ağustos 2014 yılında FC Cape Town

1 Temmuz 2015 yılında Milano United

1 Temmuz 2016 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında Bloem. Celtic

10 Şubat 2022 yılında TS Galaxy FC

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

13 Aralık 2022 yılında Sekhukhune

Mzwanele Mahashe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mzwanele Mahashe şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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