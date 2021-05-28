Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri yetkililerinin resmi sitede yayınladığı taslak izahname ile e-ticaret sitesi n11.com’un halka arzı için başvuruda bulunulduğu duyuruldu. İlk kez bir Türk e-ticaret sitesinin halka açılacak olduğu haberiyle heyecanlanan yatırımcılar, internet sitelerinde, N11 halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? N11.com halka arz hisse senedi, borsa kodu? sorularının cevabını arıyor. İşte detaylar...

N11 HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak bireysele eşit dağıtım kullanılması bekleniyor.

Fiyat aralığı ile talep toplayacak olan N11.com, yurtiçi bireyselde eşit dağıtım, yurtiçi ve yurt dışı kurumsalda ise iş yatırım ve ihraççının kararıyla dağıtım yöntemi uygulanacak.

N11.COM HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Doğuş Planet’in faaliyetlerini sürdüren şirketi n11.com halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %18.06‘sına karşılık gelen 33 Milyon TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 182.628.500 TL’den 215.628.500 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır. Ek satış planlanmamaktadır.

N11 HALKA ARZ BORSA KODU

N11.com'un Borsa İstanbul için belirlediği Borsa İşlem Kodu da henüz netleşmedi. Ancak halka arz sonrası payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar‘da işlem görmesi için başvurda bulunuldu.

Halka arz talebi henüz çok eni olduğu ve izahname onaylanmadığı için birçok bilgi eksik olmakla birlikte yetkililer tarafından gerekli veriler açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

N11 HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

İş Yatırım dışında N11.com için işlem yapacak bankalar henüz netleşmedi.

N11.COM HAKKINDA

Trendyol yüzde 36.4 ile birinci sırada yer alırken Hepsiburada yüzde 12.3 ile ikinci sırada yer alıyor. Pazara en son girdiğini ve işletme modelinin diğerlerinden farklı olduğunu belirten n11.com’un pazar payı ise yüzde 6.5 olarak açıklanıyor.

Türkiye’nin tüzel kişilere dayalı sanal alışveriş platformu n11.com, Güney Kore’nin en büyük firmalarından SK Group ile Doğuş Grubu’nun ortak girişimi olan Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013 sonunda hayata geçti. n11.com çok kısa bir süre içerisinde 115.000’i aşkın mağazaya ve 14 milyonu aşkın kayıtlı ürün sayısına ulaştı. Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Haziran 2012’de kurulan Doğuş Planet, Türkiye’nin en yeni B2C konseptli e-ticaret platform yatırımıdır. İnternet sektöründe yenilikçi hizmetler konusunda öncü olmayı planlayan Doğuş Planet, SK Group'un teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübesini Doğuş Grubu’nun bilgi birikimi, bölgesel tecrübesi ve gücü ile birleştirmektedir. Doğuş Planet markası “n11.com” ile, müşterilerine ve mağaza sahiplerine sunduğu yenilikçi hizmetlerle e-ticaret sektörünü yeniden şekillendirerek sektörde bölgesel oyuncu haline gelmeyi hedeflemekte ve KOBİ’lerin e-ticaret sektörüne atılmasını desteklemektedir.

n11.com AR-GE’ye büyük önem veriyor. Bünyesindeki 150 kişilik AR-GE ekibi ile İTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren n11.com, sadece ticaret yapmayı değil, online ticaret sektöründe mühendislerle birlikte yeni çözümler geliştirmeyi de hedefliyor. Bununla birlikte n11.com e-ticaret sektöründe yeniliklere imza attı. Tüketicilerin zihninde güven duygusunu güçlendirebilmek, aynı zamanda telif haklarını korumak amacıyla “Marka Koruma Merkezi” oluşturdu. Bu sayede “taklit” ve “sahte” ürün satışıyla mücadele ediliyor. Ayrıca n11.com, kullanıcılarına 7/24 müşteri hizmeti sunuyor. Buna ek olarak, online ve offline sektörel eğitimlerle satıcıların e-ticaret alanında kendilerini geliştirmelerini sağlıyor ve kaliteli online mağazacılık için yol gösterici oluyor.