Türkiye'nin tüzel kişilere dayalı sanal alışveriş platformu N11.com halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun onaylanmasının ardından halka arz edileceğini duyuran N11.com'un bu bilgilendirmesi üzerine yatırımcılar, internet sitelerinde, N11 halka arz tarihi | N11 halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek, talep toplama ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

N11 HALKA ARZ TARİHİ | N11 HALKA ARZ NE ZAMAN?

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri, resmi sitesinden yayınladığı taslak izahname ile e-ticaret sitesi n11.com’un halka arzı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Bu haberle birlikte ilk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak. Yatırımcıları heyecanlandıran bilgilendirmenin ardından Doğuş Planet’in faaliyetlerini sürdüren şirketi n11.com halka arzında, çıkarılmış sermayesinin yüzde %18.06‘sına karşılık gelen 33 Milyon TL nominal değerli payların halka sunulması planlanıyor.

Bireysel dağıtım yöntemi ile halka arz edilmesi beklenen N11 halka arzının 2021’in ilk yarısında tamamlanması beklenirken, halka arz fiyatı hakkında taslak izahnamede henüz bir bilgi yayınlanmadı.

N11 HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK, TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

1951 yılında Ayhan Şahenk tarafından kurulan şirketlerin 1975’te tek çatı altında toplanmasıyla kurulan, İstanbul merkezli holding olan Doğuş Grubu'na bağlı e-ticaret ve sanal alışveriş sitesi N11.com'un hangi tarihte halka arz edileceği henüz belli değil. Dolayısıyls talep toplama tarihleri de henüz bilinmiyor. Ancak tarihler netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

N11.com’un belirttiğine göre 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kayıtlı satıcı sayısı yaklaşık 277 bin 316.

Müşteri sayısında ise, şirket 2018’den 2020’ye kadar en az bir defa alışveriş yapmış müşteri sayısını da paylaşıyor. 1 Aralık 2018’de bu rakam 8.6 milyonken 2019’da 11.4 milyona çıkıyor ve de 2020’de 14.6 milyona ulaşıyor.

Taslak izahnamenin ilk sayfasında şu ifadeler yer alıyor: "Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 182.628.500 TL’den 215.628.500 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000 TL nominal değerli 33.000.000 adet payın halka arzına ilişkin izahnamedir."

İzahnamede yer alan diğer önemli ifadeler ise şöyle:

"31 Mart 2021 tarihinde sona eren 3 aylık dönemde Şirketin hasılatı 11.899.899 TL veya %5,7 artarak, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren 3 aylık dönemdeki 209.032.312 TL’den 220.932.211 TL’ye ulaşmıştır. Bu artışın temel nedeni, lojistik gelirlerinde meydana gelen 10.433.917 TL tutarındaki veya %15,3 oranındaki artıştır. Lojistik gelirlerindeki artış esas olarak lojistik hizmetlerine uygulanan birim fiyattaki artıştan kaynaklanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yılda Şirketin hasılatı 374.406.280 TL veya %56,2 artarak, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıldaki 666.448.388 TL’den 1.040.854.668 TL’ye ulaşmıştır. Bu artışın temel nedeni, platform satıcılarından alınan komisyon gelirlerinde meydana gelen 191.002.144 TL tutarındaki veya %44,6 oranındaki artıştır. Platform satıcılarından alınan komisyon gelirlerindeki artış esas olarak platform üzerinden geçen işlem hacmindeki artıştan kaynaklanmıştır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda Şirketin hasılatı 240.463.066 TL veya %56,4 oranında artarak, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıldaki 425.985.322 TL’den 666.448.388 TL’ye ulaşmıştır. Bu artışın temel nedeni, platform satıcılarından alınan komisyon gelirlerinde meydana gelen 140.196.585 TL tutarındaki veya %48,6 oranındaki artıştır. Platform satıcılarından alınan komisyon gelirlerindeki artış esas olarak platform üzerinden geçen işlem hacmi ve komisyon oranlarında gerçekleşen artıştan kaynaklanmıştır."