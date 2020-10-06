Nabil Dirar'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Sarı Lacivertli takımda forma giyen deneyimli futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Nabil Dirar, Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Peki Nabil Dirar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

NABİR DİRAR KİMDİR?

Nabil Dirar, 25 Şubat 1986 tarihinde Fas'ın Kazablanka şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına 2004-2006 sezonlarında forma giydiği ve 26 maçta 2 gol attığı Diegem Sport takımında başladı. Ardından 2006-2008 sezonlarında Westerlo takımında forma giydi ve burada 57 maçta 3 gol attı.

Ardından 2008-2012 sezonları arasında Club Brugge takımına transfer olan Nabil Dirar, burada 99 maçta forma giydi ve 18 gol attı. Performansıyla dikkat çeken Dirar, 2012'de Monaco'ya transfer oldu ve 2017 sezonuna kadar çıktığı 167 maçta 12 gol attı.

2017 transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.