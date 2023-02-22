Nacho Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nacho Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nacho Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Jimenez 15 Ocak 2000 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Jimenez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nacho Jimenez'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nacho Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CD Leganés C

1 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Nacho Jimenez kimdir

Nacho Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Jimenez şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Nacho Jimenez nereli

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