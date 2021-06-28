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Nadim isminin anlamı nedir, Nadim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nadim ismi,yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyantövbe eden anlamına gelmektedir .Bu içeriğimizde Nadim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nadim isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nadim isminin anlamı nedir, Nadim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nadim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nadim ismi ne demek, Nadim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nadim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nadim İsminin anlamı nedir? TDK Nadim anlamı:

Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyantövbe eden anlamına gelmektedir

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Nadim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nadim İSMİ kuranda geçmektedir.

Nadim isminin kökeni:

Nadim ismi Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de 937 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Nadim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nadim isminin rengi:

Kobalt

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Nadim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nadim isminin Harf Analizi Nedir ?

Nadim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
N : Sağduyulu, utangaç
A : Öncü, lider, mantıklı
D : Üstün güçler, güçlü
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

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Nadim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nadim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
N : 17
A : 1
D : 5
İ : 12
M : 16
= 51 – Nadim İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Nadim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nadim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nadim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
N: 5   A: 1   D: 4   İ: 9   M: 4 = 23
2 +  3 = 5 Kader sayısıdır

Nadim isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

 

 

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