Nadir isminin anlamı nedir, Nadir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nadir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nadir ismi ne demek, Nadir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nadir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nadir İsminin anlamı nedir? TDK Nadir anlamı:

Nadir isminin anlamı, Türk Dil Kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında üç farklı şekilde bilinmektedir.

1-Önde Giden Yiğit, Öncülük Eden Yiğit

2-Az Bulunan

3-Seyrek, az, ender bulunur

Nadir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nadir ismi kuranda geçmemektedir.

Nadir isminin kökeni:

Nadir ismi Farsça / Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 15050 kişi tarafından yoğun olarak

kullanılmaktadır.

Nadir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nadir isminin rengi:

Safran

Nadir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nadir isminin Harf Analizi Nedir ?

Nadir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Nadir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nadir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

D : 5

İ : 12

R : 21

= 56 – Nadir İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Nadir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nadir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nadir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 D: 4 İ: 9 R: 9 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Nadir isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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